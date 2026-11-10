Szpital nie ma na ziemniaki, a lekarze zarabiają krocie
Zarobki: https://t.co/sFxDofY5Wq Prośba dyrektora o ziemniaki, cebulę, marchewki i buraki. https://t.co/hsnRmVMg1Vtomasztomasz1234
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Zarobki: https://t.co/sFxDofY5Wq Prośba dyrektora o ziemniaki, cebulę, marchewki i buraki. https://t.co/hsnRmVMg1Vtomasztomasz1234
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Komentarze (15)
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Oczywiście te zebrane warzywa i tak trafią do biednych lekarzy bo się dużo i długo uczyli na studiach więc im się należy
Przecież te pieniądze mają trafiać na leczenie ludzi, a tu się okazuje, że znikają w pensjach lekarzy i nie ma na LECZENIE ludzi!!