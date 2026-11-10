Dajcie im tam znać że z Neutronem to jest lekki lipton. Start miał się odbyć w zeszłym miesiącu, ale że znów jakiś feler, to został przesunięty na przyszły rok. Tak ogólnie, to oni startują już od 2024r ( ͡~ ͜ʖ ͡°)



A wór z akcjami cierpi (づ•﹏•)づ