Rakieta Neutron wyniesie satelity ICEYE
Informację o kontrakcie ogłoszono 9 listopada 2026 r. ICEYE znalazło się w gronie pięciu klientów, którzy zamówili łącznie 8 misji rakiety Neutron o wartości przekraczającej 515 mln dolarów. Trzy starty dla fińsko-polskiej spółki stanowią największą część tego pakietu pod względem liczby zakontraktoOctarine
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Komentarze (11)
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Kolejny sukces Europy!
A wór z akcjami cierpi (づ•﹏•)づ
Trudno uwierzyć, że dział ryzyka się na to zgodził
@armandosek83: no to niewiele rakiet znasz. Tylko z ostatnich kilku lat: New Glenn, Ariane 6, Vulcan Centaur.