Makabra we Włocławku! Ktoś odciął kotce głowę.
Na jednej z posesji we Włocławku odkryto martwą kotkę, której oprawca odciął głowę. Sprawą zajmuje się fundacja Mondo Cane, która szuka świadków z okolicy i oferuje 2000 zł nagrody za pomoc w namierzeniu sprawcy.kocurek66
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Komentarze (24)
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Z jednej strony sypiemy szczurom trutki, po których zwierzaki konają w męczarniach przez kilka dni z krwotokiem wewnętrznym – i to jest całkowicie okej, pełna akceptacja społeczna i „walka ze szkodnikiem”.
Z drugiej strony, jak tylko pojawi się news, że ktoś zabił kota, wybucha ogólnopolska imba i lincz w komentarzach. A przecież taki wolnożyjący albo puszczony samopas kot też potrafi być
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