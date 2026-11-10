Zastanawia mnie ta nasza ludzka moralność i podwójne standardy wobec zwierząt.

Z jednej strony sypiemy szczurom trutki, po których zwierzaki konają w męczarniach przez kilka dni z krwotokiem wewnętrznym – i to jest całkowicie okej, pełna akceptacja społeczna i „walka ze szkodnikiem”.

Z drugiej strony, jak tylko pojawi się news, że ktoś zabił kota, wybucha ogólnopolska imba i lincz w komentarzach. A przecież taki wolnożyjący albo puszczony samopas kot też potrafi być Pokaż całość