Wszedł do sklepu, groził zabójstwem. Policja w Łodzi przyjechała po 40 minutach
Mężczyzna ubrany w mundur wojskowy wszedł do sklepu i oświadczył ekspedientce, że "dostał polecenie zabójstwa". Kobieta opuściła lokal i zamknęła napastnika w środku. Policjanci przyjechali po 40 minutach mimo że komenda była oddalona 160m od sklepu.Edonik
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
Dlatego ja mówię, jakby Oksiński chcial tylko zrobić masakrę to by pojechał do miasta powiatowego i byśmy mieli 60 trupów a nie 6
Mundurówka dostaje pierwszeństwo w kolejce do lekarza przed ciężko pracującymi Polakami, którzy tę mundurówkę utrzymują!!
Ale jak koleś grozi śmiercią, to jadą 160m 40 minut!!
ZDRADA i PATOLOGIA
@miszczumsc: Bo oni mają płacone za ochrony trybunałów, a nie roboli.
Komentarz usunięty przez autora