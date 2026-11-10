Panowie ( i pewnie Panie ) z posterunku wiedzieli już co się stało w Krakowie, no i u nich nie było zapewne nikogo po przeszkoleniu wojskowym, wszyscy ostatie strzelanie mieli 3 miesiące wcześniej, gdzie wystrzelili po 12 sztuk amunicji, kamizelek nie było na stanie, a jedyny glauberyt z 1990 roku sam stanowił zagrożenie życia