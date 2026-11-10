Pytanie ile żyć pacjentów kosztuje w Polsce obecna nieudolność służby zdrowia. Jak się p----------a miliony złotych na roczne pensje lekarzy, i nie starcza na inne wydatki, a terminy do niektórych specjalistów są na grube miesiące do przodu...



Myślę że Donald Tusk i Koalicja Obywatelska powinna mocniej się wziąć za szukanie oszczędności w służbie zdrowia przez ukrócenie patologicznych zachowań.



Presja ma sens, pamiętajcie.