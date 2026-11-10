8 Months on, South Korean Doctors Are Still on Strike
W Korei spór o zwiększenie liczby miejsc na medycynie miał kosztować życie pacjentów i nadal prowadzić do niepotrzebnych zgonów. Polscy lekarze używają tych samych argumentów, a rządy PO i PiS uległy ich presji, utrzymując limitymichal-karwec
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Komentarze (24)
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Kolejna sitwa przemundra, żeby pouczać innych, ale nie na tyle, żeby uczciwie rozliczać swoją pracę albo nie blokować innym tego wykształcenia, które sami dostali za hajs podatnika.
prawniczyny też zawsze coś insynuują swoim krytykom. Teraz sitwa konowalska dołączyła, bo wyszło, że oszukują podatników, którzy ich utrzymują. :D
wylebuj, dzbanie
@ziomus0812: Zawsze mięli w------e ego że nawet rąk nie wyli i ubrań nie zmieniali
To jest wzajemny układy wyprowadzania kasy z budżetu.
A winni jesteśmy my, społeczeństwo, bo po takiej akcji to wsparcie dla POPiSu powinno spaść do zera, dopóki tego limitu nie zniosą.
https://wykop.pl/link/8018165/liczba-miejsc-na-prywatne-kierunki-lekarskie-w-2026-tez-organiczona
Liczba miejsc na PRYWATNE kierunki lekarskie w 2026 też organiczona
No to zaprośmy ich do Polski, wyjdzie dla Nas taniej
Myślę że Donald Tusk i Koalicja Obywatelska powinna mocniej się wziąć za szukanie oszczędności w służbie zdrowia przez ukrócenie patologicznych zachowań.
Presja ma sens, pamiętajcie.
Dobrze misiu, a teraz pokaz liczbę dostępnych miejsc na specjalizacje