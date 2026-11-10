Ciekawa mapa. Widać jak na dłoni, że większość miast na Białorusi jest ulokowana mniej więcej wzdłóż linii Warszawa - Smoleńsk - Moskwa. Tak jak obecnie przebiega główna droga M1. Zamki ten sam schemat. Nie dziwota - przez Bramę Smoleńską maszerowały wojska napoleońskie, polskie, niemieckie i rosyjskie. No i obecność Szkotów mnie zaskoczyła xD