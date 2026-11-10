Interaktywna mapa dóbr rodów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII w.
Na mapie znajdziemy wsie i sioła, zaścianki, miasta i miasteczka, zamki, obiekty religijne, młyny i karczmy, a także urzędników i granice dóbr. Dane pochodzą z rejestrów i inwentarzy z XVII wieku.Lifelike
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Komentarze (19)
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@aleksc: z rozbiorami rządy sarmacji i polskiej szlachty
Bardzo dobrze że I RP upadła!
Rozbiory były dla ludzi generalnie dobre!!!
XDDD
No pewnie, chwała wielkiej Rasjii, która nas dobrodusznie rozebrała xD
@niepowinienemtegorobic: „Nas”? Twoi przodkowie byli „mociumpanie”?
Ja nie mam szlacheckich korzeni, moi przodkowie przez ówczesnych nie byli zaliczani do pełnoprawnych ludzi.
Pomimo uczciwej, ciężkiej pracy, nie byli obywatelami żadnego państwa, jedynie ludzkim inwentarzem jakiegoś szlachcica.
Według dzisiejszych standardów - ludźmi.
Według dzisiejszych kryteriów - rozbiory im pomogły.