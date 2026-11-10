Presja ma sens. Bo kiedy pacjenci i sami medycy zobaczą czarno na białym, jakie sumy krążą w publicznych szpitalach, w placówkach zrobi się naprawdę gorąco. Jawność stawek to potężne narzędzie, może w końcu ukrócić wolną amerykankę i kosmiczne żądania finansowe za dyżury z d--y, zmuszając dyrektorów do twardszych negocjacji.