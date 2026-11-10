Pokaż, lekarzu, co masz w kontrakcie
Kontrakty lekarskie będą do sprawdzenia w internecie. Minister zdrowia Jolanta zapowiedziała pełną jawność szpitalnych konkursów. Nowe przepisy wymuszą publikację nazwisk lekarzy i żądanych przez nich stawek także w prywatnych placówkach.wykopowicz19870808
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Komentarze (7)
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Nie chce mis się tego opisywać, ale ten prywatnie - ja musiałem mu przypomnieć, albo doszkolić że na mnie to co proponuje nie zadziała bo.... po czym przyznał mi rację, a tymi państwowymi się załamałem - miał jakąś pomagierkę (jej wujek miał na plecach coś podobnego, jakiegoś tłuszczaka, kiedy ja miałem zapalenie kaletki
Ale sytuacja wygląda tak, że 99,99% nie powie nic lekarzowi w cztery oczy, ale wystarczy spojrzeć na miny jak wychodzą z gabinetu.
Część wylewa swoje żale w internecie, ci bardziej wkurzeni na poczekali.
A co do jawności zarobków, to wygląda to mniej więcej tak:
P:właśnie się dowiedziałem, że zarabia pan milion rocznie
L: No właśnie się pan dowiedział,