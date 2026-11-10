Zanim wejdziesz w związek z samotną matką.
Zanim wejdziesz w związek z samotną matką, zastanów się trzy razy. Dasz dzieciom swoją miłość, ciepło, zaangażowanie, a później dowiesz się, że nie masz prawa ich napomnieć. Że nie jesteś ich ojcem i nie masz żadnych praw, tylko obowiązki.powsinogaszszlaja
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Komentarze (98)
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Czekam na ripostę i minusa po którym nigdy się nie pozbieram xd
@MatteoCommerciante: Ona mówi dosłownie 1:1 to co chce usłyszeć pewna grupa mężczyzn twierdząc, że to inne kobiety manipulują xD Oczywiście jednym z naczelnym argumentem jej ''fanów'' za tym, że ma rację jest patrz kukoldzie
Opowiedz coś więcej. Czy koniec końców matka była szczęśliwa? Facet był szczęśliwy? Czy ty jako dziecko byłeś szczęśliwy z takiego przyszywanego tatusia? Opowiadaj, zapowiada się bardzo ciekawie.
@bartsecond:
Jakby mi żona zmarła, a jakiejś babce zmarł mąż, byłaby między nami chemia, ona by miała już w miarę odchowanego syna i była całkowicie niezależna finansowo to fakt że posiada dziecko nie byłby dla