Ja w wieku 5l straciłem ojca , matka związała się z gościem po paru latach a "układ" byl taki że on jest ojcem , pomaga finansowo, mentalnie i na każdej płaszczyźnie ale od nas też oczekiwał pomocy przy domu , ogródku , szacunku i tego że może na nas liczyć ale jak trzeba to i opierd...... a nie tylko grabki w jedną stronę