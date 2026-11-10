Nowe unijne prawo już niedługo. Przy większych zakupach konieczny będzie PESEL
Przy zakupach trzeba będzie pokazać dowód? Tak, już od przyszłego roku, gdy w życie wejdzie nowe unijne rozporządzenia.JasnyBanan
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 68
- Odpowiedz
Przy zakupach trzeba będzie pokazać dowód? Tak, już od przyszłego roku, gdy w życie wejdzie nowe unijne rozporządzenia.JasnyBanan
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (68)
najlepsze
I dlatego to wejdzie w życie. Śruba będzie przykręcana coraz bardziej. Ludzie mają to w nosie. Bardziej ich boli to, że w niedzielę nie było "rolnik szuka żony" z powodu żałoby.
Ktos który cokolwiek łączy kropki, ten widzi co się odpieniacza i co nadchodzi. A człowiek jeszcze w bardziej kumaty wie, że to nadejdzie mimo sprzeciwu nielicznych.
Będzie jak w anegdocie: rolnik postawił płot. Żmija się prześliznęła pod nim.
Ej, a co z audiofiskimi kablami? Nie będzie można kupić bez dowodu? Ale jak to, jak anonimowy amator z gotówką chciałby kupić 10 kabli po 10 k PLN.
Co ciekawe,
@solutio7: obecnego przeciętnego wynagrodzenia, pewnie nie będzie waloryzacji a jeszcze bardziej będą zaostrzać limit więc za 10 lat przy zakupie paliwa będziemy musieli podać NIP, a potem cyk limit benzyny na obywatela bo ograniczamy CO2 xD
Dowodzik poproszę.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bardziej byłem zdziwiony gdy ostatnio po czwartku nadszedł piątek.
To wystarczy, żeby większość tu obecnych dostała kociokwiku, bo przecież każdy wykopek płaci co tydzień za zakupy 40 tys zł i to gotówką.