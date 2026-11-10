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I dlatego to wejdzie w życie. Śruba będzie przykręcana coraz bardziej. Ludzie mają to w nosie. Bardziej ich boli to, że w niedzielę nie było "rolnik szuka żony" z powodu żałoby.Ktos który cokolwiek łączy kropki, ten widzi co się odpieniacza i co nadchodzi. A człowiek jeszcze w bardziej kumaty wie, że to nadejdzie mimo sprzeciwu nielicznych.Będzie jak w anegdocie: rolnik postawił płot. Żmija się prześliznęła pod nim.