Po niemal 50 latach podróży sonda Voyager 1 wkrótce osiągnie odległość, do której nie dotarł jeszcze żaden obiekt stworzony przez człowieka - znajdzie się jedną dobę świetlną od Ziemi. Voyager 1 osiągnie tę odległość w środę 18 listopada 2026 roku o godzinie 11:16:07 czasu polskiego.