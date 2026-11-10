Voyager 1 wkrótce dobę świetlną od Ziemi. Najdalej w historii ludzkości!
Po niemal 50 latach podróży sonda Voyager 1 wkrótce osiągnie odległość, do której nie dotarł jeszcze żaden obiekt stworzony przez człowieka - znajdzie się jedną dobę świetlną od Ziemi. Voyager 1 osiągnie tę odległość w środę 18 listopada 2026 roku o godzinie 11:16:07 czasu polskiego.wywrotka
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Komentarze (23)
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Choćby to że Voyager jeden w każdej sekundzie od kilkudziesięciu lat osiąga odległość do której nie dotarł jeszcze żaden obiekt zbudowany przez człowieka