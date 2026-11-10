W przeciwieństwie do lekarzy, to dentyści muszą jednak coś umieć w pracy. Dobry dentysta jest polecany przez wszystkich i na brak zajęcia nie narzeka. A o zęby tak naprawdę wystarczy dbać (i to nawet jak genetycznie się przegrało, tylko wtedy bardziej) i może raz na kilka lat coś do zrobienia wyjdzie.