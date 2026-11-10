Polak u dentysty najbardziej boi się rachunku
Cztery implanty, wizyty i odbudowa - 29 tysięcy. Przez wysokie koszty leczenia zębów Polacy muszą rezygnować z innych wydatków. NFZ niewiele pomaga.AlexBrown
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Cztery implanty, wizyty i odbudowa - 29 tysięcy. Przez wysokie koszty leczenia zębów Polacy muszą rezygnować z innych wydatków. NFZ niewiele pomaga.AlexBrown
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Komentarze (61)
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Kolo mnie chirurg przjezdza od dawna porszawką. Zwykli dentysci buniami i audicami.
Poszedłem do innego dentysty i zrobili mi leczenie kanałowe + plombę, wyszło chyba 1200zł czy jakoś tak. Dentysta się pukał w głowę jak mogli mi proponować implant w takiej sytuacji, kiedy ząb normalnie można było odbudować.
Niestety liczy się tylko kasa, dlatego boję się do dentystów chodzić.
@trevoz: ogólnie do lekarzy. Czy wyleczą czy nie, nie biorą żadnej odpowiedzialności za efekty.
Dobrym nie żałuje, oni faktycznie mają koszty gabinetu, pracowników, maszyn.
Nie robią na państwowym sprzęcie w państwowym szpitalu na państwowych stawkach.
Może kwestia studiów za państwowe, ale to dotyczy wszytkich z branży.
Albo zębów.
Mnie ciekawi, czy dentystom nie wstyd mówić po polsku - w języku ludzi bezzębnych.
To jak być hydraulikiem w krainie, gdzie wszyscy srają do stawu.
- ile ci dentysta wyrwał?
- cztery stówy.
@Immoderate: nieaktualne ¯\(ツ)/¯