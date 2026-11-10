Chiński samochód Jaecoo J7 PHEV zapalił się. Pan Paweł musiał wykopać drzwi
6.11.2026. Jaecoo J7 PHEV stanęło w płomieniach. Właściciel musiał wykopać drzwi, bo nie chciały się otworzyć. Sprawa zgłoszona do kilku miejscach, narazie brak odpowiedzi dlaczego nie dało się otworzyć drzwi. Pytanie, czy 30% oszczedności to nie za duże ryzyko biorąc pod uwage zdrowie rodziny ?xpear
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Komentarze (60)
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0 zaskoczenia. na grupach fb tych chinskich wynalazkow jest maksymalne wyparcie. a kto
@WykopanyDzon: no powiem Ci ze tez mniee to zaskoczyło, drugi koleś z grupy jedzie potwierdzić czy takie auto faktycznie stoi spalone, bo nikt nie wierzy. Dziwne.
@Pieskor: Nie każdego stać, żeby płacić 50% więcej w ramach dbania o europejską gospodarkę. To państwo ma cłami i polityką podatkową tworzyć korzystne warunki do kupna z rodzimego rynku. Obywatel wybierze tańszą wersję, bo dba o swój interes.
@Pieskor: Gospodarkę UE to r-------a sama UE, katując gospodarkę opłatami klimatycznymi i kosztami energii, oraz korporacje przenoszące fabryki do Chin (i przy okazji oddające za free cały know-how) i prowadzace outsourcing do Indii dla maksymalizacji zysków. Oni zarabiają na tym miliardy, a to ja mam mieć wyrzuty sumienia, bo kupiłem pralkę z Chin 25% taniej? Otóż nie, mam to
Gdybyście byli tacy krytyczni wobec europejskich samochodów, biorąc pod uwagę wasze nabite gotówką kieszenie, to ludzie by nawet nie spojrzeli w stronę chińskich samochodów. No, ale kłapać dziobem to każdy potrafi, prawda?
Najlepiej kilka razy, może w końcu zrozumiesz. To nie jest BEV, tylko PHEV.
Oba używają energie elektryczną do napędzania osi.
Różnica jest tylko taka, że jeden ma tylko baterię, a drugi silnik spalinowy i baterie.
W dupie mam zielone tablice, tak szczerze mówiąc. Uparłeś się, że PHEV to nie jest elektryk, kiedy nim jest (Po raz kolejny -przeczytaj co
@Spejsonik: Po kilku latach będą nienaprawialne....Pod garażem u Janusza będzie stało kilka na przeszczepy. Jedyna nadzieja w druku 3D XD