A polaczki w komentarzach klasycznie pamięć złotej rybki, już o płonących Mercedesach i BMW dawno zapomnieli ( ͡° ͜ʖ ͡°)



Gdybyście byli tacy krytyczni wobec europejskich samochodów, biorąc pod uwagę wasze nabite gotówką kieszenie, to ludzie by nawet nie spojrzeli w stronę chińskich samochodów. No, ale kłapać dziobem to każdy potrafi, prawda?