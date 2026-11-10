Amige 1200 Magic Pack miałem jakoś od ~1996 roku do mniej więcej matury w 2003 roku. Nauczyłem się łączyć z internetem, ircem, grupami dyskusyjnymi, www, potem poduczyłem się htmla, pisać proste skrypty i programy, ale potem już był PC, studium informatyczne i polibuda. Mija mi jakieś 20 lat od pierwszej pracy programisty. Amigi już nie mam, zaginęła, ale raz w tygodniu zaglądam sobie na ppa.pl i czytam newsy. To była świetna przygoda Pokaż całość