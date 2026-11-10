Praca na Amidze w dzisiejszych czasach Terminal, sieć i sztuczna inteligencja
Amiga mimo wszystko do czego jeszcze w roku 2026 można (poza graniem) używać komputerów retro? Znów wydałeś fortunę na nowy sprzęt retro? Dzieci nie pojadą na wakacje, bo kolejny komputer z poprzedniej epoki swoje kosztuje? Słyszysz w domu, że nie potrzebujesz następnej zabawki do grania? Hola, hoochucki
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Komentarze (25)
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@ochucki: a ja stawiam że brat z ciekawości odpalił allegro i się zdziwił - mój brat wpadł z rok temu z rogalem na paszczy, znalazł "frajera" na mojego C128 z 1541 za 3 stówki (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Od 1995 męczyłem 1200 z Blizzardem 50 i 32 MB RAM. W 1997 albo 1998 miałem już w robocie całkiem znośne PC, uruchomiłem windowsową wersję LightWave'a. Porównałem czasy renderowania jednej klatki z tej samej sceny: Amiga vs. jakiś penciak. Na PC było… 70×(!) szybciej. To był dla mnie taki szok, że w sumie zapamiętałem dokładnie tylko tę liczbę. :) Wtedy zapadła decyzja, że nie będzie już rozbudowy. Amiga
nie, nie jestem zyebany xD
@Miszczu_wszystkiego: