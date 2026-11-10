Zakopane: pięć domów jako poidła dla koni. Wyrok rozbiórki może utknąć
Sąd nakazał rozbiórkę pięciu budynków postawionych bez pozwoleń na Bachledzkim Wierchu. Dwa dni przed prawomocnym wyrokiem działkę przekazano spółce związanej z bliskimi inwestora. Według cytowanego prawnika zmiana właściciela może uniemożliwić wykonanie obowiązku rozbiórki.LudzieToDebile
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Komentarze (20)
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"W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że sama zmiana właściciela nie czyni decyzji rozbiórkowej bezprzedmiotową."
Ten artykuł to chyba takie p--------o aby nikt się nie zdziwił dlaczego urzędnicy nic nie mogą ( ͡° ͜ʖ
Cyt natomiast z Ciebie
Tylko że cwaniak zbyl nieruchomosc przed! zapadnieciem ost. wyroku. Jeśli nowy podmiot przedstawi ze wniesie do sprawy nowe "kluczowe" dowody sprawa moze rozpoczac sie od nowa.
Przyjeżdżają ekipy: gazowe, elektryczne i wodociągowe.
Odcinają media.
Przywożą koparkę.
Koparka rozwala dachy na ile starczy jej zasięgu ramienia, w każdym poidle wypycha narożnik.
Faktura wysłana do właściciela.
@lubiecie: Ale to są właśnie te góralskie koligacje. Tam więcej (z tego co kojarzę) jest takich inwestycji, tylko sprawa cichnie po czasie, a pensjonat dutki przynosi. Tutaj, jak się za egzekwowanie prawa nie weźmie jakiś wyższy szczebel, to już w tego Sylwestra poidła zaczną zarabiać
I co, dykta jak zwykle nieudolna, nic nie może?
Tylko prokuratorzyna mógł wjechać do Zoo w Łącznej, inny g@wno-prokuratorzyna mógł majtaczyć i nie dostzrec sprawcy na A1, a jeszcze inny przez 22 miesiące nie dał rady przedstawić zarzutów Szymczykowi?
Jak
Jest zasada wykonania czynności w tzw złej wierze.
Tam trzeba wysłać buldożery, a potem fakturę za ich użycie i tyle.
I sądzić górala aż mu ostatnie oscypki spod pachy wypadną.
Dzień przed przekazaniem nakazu rozbiórki tej nowej spółce okaże się że zamienili to na poidła dla psów i wszystko od początku? Gównopaństwo.
Czuję, że rozpoczęcie w Zakopanem może dać niezły rozgłos takiej fundacji.