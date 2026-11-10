Przecież nakaz rozbiórki jest wydawany na dany obiekt i nie jest to decyzja wydawana na właściciela obiektu - ten co do zasady jest tylko adresatem decyzji. Właściciel może sie zmienić ale nakaz rozbiórki nadal obowiązuje.



"W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że sama zmiana właściciela nie czyni decyzji rozbiórkowej bezprzedmiotową."



Ten artykuł to chyba takie p--------o aby nikt się nie zdziwił dlaczego urzędnicy nic nie mogą ( ͡° ͜ʖ Pokaż całość