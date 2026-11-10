A może by tak poprosił tych lekarzy, którzy zeżarli cały budżet szpitala, o drobną (dla nich) darowiznę? A tak na serio, dyrektor powinien iść siedzieć za puszczenie szpitala z torbami. Konowały powinni dostać wilcze bilety na współpracę z NFZ i zakaz wystawiania refundowanych recept oraz L4. A jak udowodnią zmowę z dyrekcją na wyciąganie kasy ze szpitala to sąsiednie cele.