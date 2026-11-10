Szpital w Krasnymstawie prosi o ziemniaki i marchew. Tragiczna sytuacja
Szpital w Krasnymstawie zmaga się z poważnymi kłopotami finansowymi. Ziemniaki, marchew, buraki, cebula takie produkty zbierane będą na rzecz szpitala w Krasnymstawie. Z apelem o pomoc zwrócił się dyrektor placówki...Matteja
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Komentarze (79)
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@Diabolos: Po ilości porshaków w garażach białych kitli to pewnie się zgadza xD
Ciekaw co na to Łukaszenka.( ͡° ͜ʖ ͡°) Może poratuje pajlakow workiem kartofli.
Top 5 najwyższych kontraktów w SP ZOZ Krasnystaw (dane za 2025 r., brutto):
1 243 494 zł / rok → 103 625 zł / mies.
888 000 zł / rok → 74 000 zł / mies.
760 000 zł / rok → 63 333 zł / mies.
755 000 zł / rok → 62 917 zł
Oczywiście mówię to z zazdrości, bo jestem Polakiem robakiem, a lekarzom należy się 20-50-krotność minimalnej bo są bardziej wartościowymi ludźmi, nawet nadludźmi.