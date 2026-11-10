Proponuję zostawienie jednej strony w internecie na której każdy raz dziennie po zalogowaniu się m-obywatelem będzie mógł napisać komentarz jak to premier i rząd są super i jak dbają o obywateli, oczywiście każdy komentarz ręcznie zatwierdzany przez stosownego moderatora, żeby nie pożądane treści się nie przebijały na światło dzienne ( ͡º ͜ʖ͡º)