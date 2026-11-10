Premier zapowiada powrót do pomysłu cenzury Internetu.
Premier Donald Tusk podkreślił we wtorek, że to, co jest nielegalne w rzeczywistości, musi być też zakazane i eliminowanowanie w rzeczywistości wirtualnej.Dorodny_Wieprz
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Premier Donald Tusk podkreślił we wtorek, że to, co jest nielegalne w rzeczywistości, musi być też zakazane i eliminowanowanie w rzeczywistości wirtualnej.Dorodny_Wieprz
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Komentarze (183)
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muszą przepchnąć, bo przegrają wybory... potrzebują narzędzia, którym pod przykrywką "hejtu" będą eliminować wpisy obnażające PATOLOGIE tej władzy...
ŻE-NA-DA
Wybory się zbliżają - to trzeba ukrócić wolność słowa ;)
Pewnie znów sobie dziećmi mordę wytrą, bo ta tragedia to tylko pretekst;)
W 2012 roku miała też miejsce sprawa Brunona Kwietnia. Przypadek? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
To jest kabaret a nie kraj. Z nieba im spadł ten zamachowiec.
@dafto: czy on im z nieba spadł czy sami jakiś go wykreowali. Tego juz sie nie dowiemy.
@lapps: Pozwolenie na b--ń robi się niewiele trudniej niż prawo jazdy, a przy okazji koszty są mniejsze niż przy prawku. Jak nie ma się nasrane w papierach, to nie będzie z uzyskaniem większych problemów. 2, góra 3 miesiące i możesz kupić swoją własną spluwę. Polecam samemu spróbować się za to zabrać, zamiast pierdzielić kocopoły nie mając wiedzy w tym temacie.
@lapps: Po pierwsze - nie ma takiego wymogu. Policja może skontrolować sposób przechowywania broni, szczególnie na początku ale nie musi. Jestem tego najlepszym przykładem, żadnej kontroli nie miałem.
Po drugie - to już twoja fanaberia. Dla ciebie to kwestia nie do przejścia, dla innego nie do przejścia będzie wystrzelenie 35pkt z krótkiej na egzaminie. Wasza sprawa, nie każdy musi mieć nowoczesną b--ń, nie