9 mln za 3 lata pracy dla 1 lekarza
9 mln za 3 lata pracy dla 1 lekarza, a to tylko jeden z "kwiatków" jakie można znaleźć w rejestrze umów, dla porównania prezes jednego z największych banków w polsce PKO BP 2,5 mlnmarcin1983a
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
9 mln za 3 lata pracy dla 1 lekarza, a to tylko jeden z "kwiatków" jakie można znaleźć w rejestrze umów, dla porównania prezes jednego z największych banków w polsce PKO BP 2,5 mlnmarcin1983a
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (24)
najlepsze
z krs info wychodzi że wchodzi tam w skład spółki 3 osoby (, w internecie po wpisaniu imienia i nazwiska pierwsze pokazują się wyniki ze znany lekarz XD
zresztą można też sprawdzić publicznym rejestrze https://rejestr.nil.org.pl/ bez numeru prawa wykonywania zawodu czy osoba o takim imieniu i nazwisku jest lekarzem i jaką ma specjalizację (i data uzyskania)
(oczywiście tym nie można się sugerować w 100%
Co na to NFZ i WŁADZA? Poobiecują do wyborów, a później będzie jak zawsze... A nawet gorzej, bo już teraz mundurówki będą miały pierwszeństwo w kolejce do lekarza, mimo że to Polacy ich utrzymują...
ZDRADA i PATOLOGIA
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Specustawa-stworzono-szpital-dla-VIP-ow-Burza-wokol-powstania-Panstwowego-Instytutu-Medycznego-8443752.html