Mafie śmieciowe zarabiają, podatnicy płacą. 200 mln zł za odpady
W 2025 r. państwo przeznaczyło 200 mln zł na usuwanie nielegalnie porzuconych niebezpiecznych odpadów i usunęło ponad 17 tys. ton. Na 2026 r. zabezpieczono kolejne 200 mln zł. Autorka wskazuje, że nawet gdy sprawcy są znani, odzyskanie od nich kosztów potrafi ciągnąć się latami.LudzieToDebile
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Komentarze (22)
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@Polski-Polak-Siema-PL: Sukces to pewnie jest - ktoś znów na nas zarabia, Polacy zagonieni do biegania z workami butelek jak menele. Skarbówka ma ścigać o podatki meneli. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ja tam mam już dość tych "sukcesów".
Stwierdzenie "mafie smieciowe" używane jest przez wiele różnych mediów. Czyli te media
@Gozd: Modus operandi kanalii w togach:
- być surowym wobec Areczków - tym pozorują państwo prawa, pitolenie o zerze tolerancji dla naruszeń (oczywiście dla innych, nie znajomków), du*a lex sed lex, państwo musi stosować opresję inaczej chlew debili w togach się zawali,
- dla znajomków interpretowanka, fikołeczki, postępowanka z połykiem, piruety na rurce i wokandzie, toga majętnie wypięta, immunitet
Przecież żadna z głośnych spraw śmieciowych nie została wyjaśniona.
The best kanalie w togach potrafią zrobić to wjazd przypadkowemu przedsiębiorcy, żeby mu zniszczyć albo zalebać cześć majątku. JTT, Bestcom, Zoo Łączna.
To musi być krysza. Inaczej musielibyśmy przyjąć, że debile prawniczy są debilami. A to już zbyteczna tautologia.
@guilmonn: To jest za duży układ by się tak stało.
wyrok sądu mówi że pokryje to....... MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA + MINISTERSTWO ŚRODOWISKA xdddd faktycznie sukces że z moich podatków pójdzie i tak a cwaniaczek co te śmieci zwoził latami zarobił pod stołem i żyje razem z całą rodzinką na bahamach
Lekarze - idziesz prywatnie do lekarza i operacja za dwa tygodnie na NFZ
Autostrada - to już mega scam
System kaucyjny
Obowiązkowe badania lekarskie - każdy wie jak to wygląda
a czesc oplacana jest z Niemiec, wiec na pewno Niemcy dbaja o dobre imie i nie chca, zeby ich smieci trafialy na nasze nielegalne skladowiska