Właśnie po to sa gówniane ustawy gdzie zwykły Kowalski dostanie po dupie a inni beda mieć na to wywalone i tak sie nic nie odzyska, bo byl jakiś słup, chociaż mozna sprawdzic dokładnie do kogo poszły główne pieniadze. No ale tyle to nie vo sie wydaje, ze jakiś samorządowych bądź ktoś wyżej z tego kasę też przytulał czy inne prezenty.

Stwierdzenie "mafie smieciowe" używane jest przez wiele różnych mediów. Czyli te media Pokaż całość