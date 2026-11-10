We mgle zderzyło się 70 aut, 12 osób nie żyje. Koszmar w Bułgarii
W dwóch karambolach na autostradzie Trakia w Bułgarii zginęło 12 osób, a 46 trafiło do szpitali. W zderzeniach uczestniczyło ponad 70 pojazdówkrytyk1205
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W dwóch karambolach na autostradzie Trakia w Bułgarii zginęło 12 osób, a 46 trafiło do szpitali. W zderzeniach uczestniczyło ponad 70 pojazdówkrytyk1205
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@sylwke3100: Mieli. Nawet zimowe.