I bardzo dobrze.



Ta przepychanka ideologiczna na grobach to jakaś absolutna żenada. Sam mam poglądy bliższe lewicowym ale to nie ma absolutnie nic do rzeczy w jakiejkolwiek dyskusji. W tej chwili już nie da się czytać tych bredni w sieci z każdej strony.



Całe szczęście że w rzeczywistym świecie, poza internetowymi komentarzami nie spotkałem ani jednego takiego idioty.