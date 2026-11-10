KUL zwalnia doktor Pejdę! Napisała skandaliczny wpis po zamachu w Krakowie
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zwolnił dr Katarzynę Pejdę po komentarzach o śmierci rodziny zamachowca z Kplusem-wyklety
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zwolnił dr Katarzynę Pejdę po komentarzach o śmierci rodziny zamachowca z Kplusem-wyklety
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Komentarze (28)
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Ta przepychanka ideologiczna na grobach to jakaś absolutna żenada. Sam mam poglądy bliższe lewicowym ale to nie ma absolutnie nic do rzeczy w jakiejkolwiek dyskusji. W tej chwili już nie da się czytać tych bredni w sieci z każdej strony.
Całe szczęście że w rzeczywistym świecie, poza internetowymi komentarzami nie spotkałem ani jednego takiego idioty.
Znam powody: to zrobiła jej konfa, że istnieje ;)
tego ścierpieć nie może najwyraźniej
Ciekawią mnie kulisy, tym bardziej że zamachowiec walił też do turystów i dorożkarzy
Nie był to żaden wiec czy protest, typowy krakowski rynek
Bardzo dobrze, że są chociaż jakieś minimalne konsekwencje swojej glupoty. Idę po popcorn ;)
ciekawe ile minut zajmie jej znalezienie nowej pracy.... obawiam się że krótko z znajomością języka chińskiego
KO czy Lewica? ( ͡° ͜ʖ ͡°)