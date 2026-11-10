Pożyczka dla JSW. Spółka dostanie ponad miliard złotych od ARP
Jastrzębska Spółka Węglowa pozyskała nowe źródło finansowania, które ma pomóc jej przetrwać trudny okres i przeprowadzić restrukturyzację. Agencja Rozwoju Przemysłu udzieli spółce pożyczki w wysokości do 1,066 mld zł. Finansowanie ma zastąpić planowaną wcześniej sprzedaż udziałów i akcji.portal_przemyslowy
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Komentarze (23)
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@KurnikoweKuriozum: zupełnie jak dotowanie szpitali, w których dyrekcja działa na szkodę spółki szastając pieniędzmi na astronomiczne pensje personelu - i zamiast wylądować w więzieniu, w nagrodę idzie kolejny strumień pieniędzy
jeszcze dodam, ze teraz funkcjonuje program odejsc - jesli masz 20 lub wiecej lat
@real_scoria:
Pożyczka będzie załatwiona w tzw. trybie policyjnym:
Umorzonko
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