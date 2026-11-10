Strażak uratował życie żony. Wieści ze szpitala. "Odpowiada tylko pisząc"
Druh Tomasz z OSP Olszowice, ratując swoją świeżo poślubioną żonę, przyjął na siebie strzały napastnika w minioną sobotę w Krakowie. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami twarzoczaszki trafił do szpitala. Jak dowiedział się portal o2.pl, poszkodowany strażak został już wybudzony ze śpiączki.o2-pl
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Komentarze (93)
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@RitmoXL: Po prostu morderca. Będziemy wnukom opowiadać, że kiedyś mieliśmy państwo - biedne ale relatywnie bezpieczne - ale można było pójść na spacer albo wieczorem córkę puścić do koleżanki. A największym ryzykiem była utrata komórki.
Ludzie kochani jakaś elementarna logika...
Pierwsza jest taka, ze patrzy się głównie na ofiary śmiertelne. 10, 20 czy 100 rannych brzmi zwyczajnie, a często stoi za tym trwałe kalectwo, niepełnosprawność ruchowa, ciężkie poparzenia, utrata kończyn lub wzroku.
Druga jest taka, że skur#### ubezpieczalnie mają takie zapisy w OWU, że jeśli jesteś ofiarą nie morderstwa ale zamachu to potrafią się wykpić i ty/rodzina nie dostaniecie ani grosza.
Ciekawe, czy żona zostanie z oszpeconym kaleką.
@Arv_: To zależy od tego też jak on z tym będzie żył.