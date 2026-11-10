Wiecie jakie są dwie największe przemilczane tragedie przy zamachach?



Pierwsza jest taka, ze patrzy się głównie na ofiary śmiertelne. 10, 20 czy 100 rannych brzmi zwyczajnie, a często stoi za tym trwałe kalectwo, niepełnosprawność ruchowa, ciężkie poparzenia, utrata kończyn lub wzroku.



Druga jest taka, że skur#### ubezpieczalnie mają takie zapisy w OWU, że jeśli jesteś ofiarą nie morderstwa ale zamachu to potrafią się wykpić i ty/rodzina nie dostaniecie ani grosza.