Premier Malezji pisze w kondolencjach o skrajnie prawicowym ekstremizmie wPolsce
Nieprawdziwy przekaz o skrajnie prawicowych poglądach zamachowca poszedł w świat, skoro jest powielany w oficjalnych kondolencjach to wypadałoby go również oficjalnie sprostować, prawda? Prawda??boboliwo
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 90
- Odpowiedz
Komentarze (90)
najlepsze
Tak samo zrobili w przypadku gościa z czapką, że niby pobity przez Polaków którzy pomylili je z ukraińskimi barwami, a prawda była inna, ale potem już media o tym tak nie krzyczały, tylko była delikatne wspomniane o tym.
https://wykop.pl/link/8040967/rzekomo-pobity-przez-polakow-za-czapke
Rzekomo pobity przez Polaków za czapkę
Ile jest jeszcze ludzi w Polszy przesiąkniętych nienawiścią do tej drugiej 'gorszej' strony? Nakręcanie spirali nienawiści może kolejnego takiego p----a pchnąc do działania!
@wczesneBordo: przecież odpisałeś klaunie ( ͡° ͜ʖ ͡°), ale, że tępy jesteś to nic mądrego już nie powiesz
Polska - aktualnie jeden z bezpieczniejszych krajów Europy. Raz od wielu lat wydarzyła się u nas jakaś grubsza akcja i to jeszcze z szurniętym polakiem (w tym wypadku wyjątkowo z małej), ale już mamy na każdym rynku, każdego dnia stawiać zapory i oddziały policji z bronią?
Co więcej: one miały już tam wcześniej być, jeszcze zanim się to wydarzyło, ot tak, bez powodu, na wszelki wypadek? Od
Flaga lgbt jest sprzed 5 lat, a poglądy i dzialność przy KW Normalny Kraj, fascynacja Breivikiem i znaleziona flaga godsdena + prawdopodobne działanie na discordzie naziolskim to stan sprzed zamachu.
PS, nie uważam, że zwariował z powodu poglądów.
@lycaon_pictus: na razie jest info o fascynacji zamachowcami - Masonem, Kaczyńskim, Breivikiem I innymi.
A Żurek sobie wyciągnął tylko Breivika, żeby troszkę podratować Kierwińskiego
Która pojawia się w protestach przeciwko opresji państwa np. na marszu LGBT w naszym kraju.