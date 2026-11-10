Polaki to taki głupie bydło..... Zamachowiec mógł być marsjaninem, radykalnym trenerem pokemonów i lubić koty ale śmiecie określające się politykami muszą to wykorzystać żeby skłócić bydło a bydło. Nic nie ma znaczenia, czy jest bardziej na lewo czy prawo, czy jest przeciw naszym poglądom czy nie. To jest absurd.

Ile jest jeszcze ludzi w Polszy przesiąkniętych nienawiścią do tej drugiej 'gorszej' strony? Nakręcanie spirali nienawiści może kolejnego takiego p----a pchnąc do działania!