Biznesmen chce dać 50 tys. zł rannym policjantom. Prosi o brak podatku
Marian Owerko chce przekazać 50 tys. zł dwóm policjantom rannym podczas strzelaniny w Krakowie. Poprosił ministra finansów o rozwiązanie, dzięki któremu pełna kwota trafi do funkcjonariuszy bez podatku.LudzieToDebile
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Komentarze (100)
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ludzie anonimowi dali wiecej bez robienia sobie na tym marketingu
@Zxr9: odpuść mu, to zaraz milionerzy będą sobie tylko takie darowizny przekazywać.
System jest jaki jest, bo ludzie dymają każdego w każdej możliwej sytuacji.
@Zxr9:
Koleś ma za pół darmo reklamę a nie dobre serce.
Można powiedzieć że nie ma serca bo żeruje na sytuacji.
@Mirkolow: Whaat?!
jesteś leczony i dostajesz rentę czy jakąś odprawę
polska, coś się dzieje
robimy zbiórkę, oddajemy krew i udajemy, że leczymy (tylko w sprawach medialnych)
ten kraj powinien się nazywać zrzutka.pl
@ly000: To jak Sakiewicz... Tu przynajmniej może zadziać się coś pozytywnego.
Zaraz sie okaze ze co 2 cwaniak bedzie mial slupa z papierami od lewego lekarza ze typ pokiereszowany po wypadku i cyk darowizny bez oodatku.
A potem jak z rydzykiem "no nie uwierzycie, obcy typ mi podarowal
Zrobisz furtkę to później zaroi się od fundacji, których jedynym beneficjentem będzie poprzez sieć słupów darczyńca, żeby tylko ominąć podatki. Dla typa wyłożyć 50k to jak dla większości Polaków dosłownie parę groszy. Na podatek też go stać od darowizny.
Ale co sobie fejma zrobił, to jego.
@bossssob: To po prostu daje, a nie robi medialną szopkę. Sprawę dało się załatwić inaczej, bez mediów i listów do ministrów.
Dawanie tym policjantom pieniędzy jest wyrazem wdzięczności społeczeństwa - te darowizny nie służą finansowaniu czegokolwiek poza prywatnymi potrzebami policjanta (i dobrze, nie mam nic przeciwko temu). Przy tych kwotach nie ma większego