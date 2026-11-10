Twoje rozmowy z ChatGPT czyta człowiek. OpenAI przyznaje, kiedy zgłasza je służb
Z ChatGPT, Claudea, Copilota, Groka czy Gemini korzystają już nawet seniorzy. Ludzie dzielą się z chatbotami dosłownie wszystkim, delegując proces myślenia na maszynę. Mało kto jednak zastanawia się, co się dzieje z treściami rozmów i kto ma do nich dostęp. Kiedy ChatGPT powiadomi policję?Emerald84
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
Dowiedzą się że oszukiwałem w lotto.
Bo zamiast samemu wytypować liczby, to zmusiłem SI do zrobienia tego za mnie.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
I jeszcze przeczytają wyniki mojego testu inteligencji. A nie poszło mi najlepiej.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Nie.
Ani jedna liczba nie padła.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ehhh...
Wykopki by to komentowały wzruszeniem ramion "a co tam oni se posłuchają...".
Gdzie zrobiliśmy błąd jako społeczeństwo ?
Piszesz o czasach gdy służby bardziej interesowały się tym czy narzekasz na władzę niż tym czy dzisiaj będziesz bił żonę?
Co więcej, myślę, że jakbyś planował pobicie kilku ludzi z solidarności to "pan z telefonu" zadbałby o to aby nikt ci nie przeszkadzał.
Sprytne nawiązane do komuny. Możesz też coś napisać o donosicielstwie. Tylko znowu, tam władza miała w dupie czy coś odwalasz (chyba, że do szantażu) pod warunkiem
Kto to popiera ten popiera totalitaryzm