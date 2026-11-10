Jak wszystkie patrole pewnie dla popisówki chodzą w kółko bez celu po dworcu albo rynku w kamizelkach i z kałachem, żeby bylo pod publiczkę, to później nie ma nikogo do interwencji xD



A tak w ogóle to komisariat to nie remiza, że oni stamtąd wyjeżdżają, bliskość jednostki nie ma nic do czasu reakcji. Strażak siedzi na dupie w remizie i czeka na wezwanie, więc wtedy to na znaczenie - policjant nie siedzi Pokaż całość