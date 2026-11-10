Groził zabiciem cywilów. Policja szła 160 metrów przez 36 minut
Zaledwie dzień po strzelaninie w Krakowie do sklepu w centrum Łodzi wszedł mężczyzna w wojskowym ubraniu i oznajmił, że dostał zlecenie na zabicie kilku cywilów. Przerażona pracownica uciekła z lokalu, zamykając go w środku. Choć komisariat znajdował się niespełna 160 metrów dalej policjanci...WybornyDonosiciel
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Komentarze (31)
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@outdust: Warto dodać, że to był kosmiczny przypadek. Jeden z tych policjantów to były żołnierz z Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, czyli z elitarnej jednostki wojskowej. Tylko dlatego im się udało tego szaleńca zastrzelić i przeżyć, że wyjątkowo trafił się doskonale wyszkolony (przez kogoś innego) fachowiec, który postanowił przejść do policji. Gdyby trafiło na policjantów z
Zwykle na portalach interenetowych świetnie to widać. Jeśli policja spacyfikuje albo nawet wylegitymuje jakiegoś agresywnego ćpuna który zaczepia ludzi to zawsze płacz że p-----c,
@bossssob: No, jeżeli mówisz tu o lekarzu spędzającym 70h na dobę na dyżurach za które ma płacone (pośrednio) z budżetu państwa to mam dla ciebie złą wiadomość (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
codzienne wpadają wykopy o ich niekompetencji ale teraz wszyscy będą puszyć w blasku chwały kilku wyjątków
A tak w ogóle to komisariat to nie remiza, że oni stamtąd wyjeżdżają, bliskość jednostki nie ma nic do czasu reakcji. Strażak siedzi na dupie w remizie i czeka na wezwanie, więc wtedy to na znaczenie - policjant nie siedzi
-Halo 07 zgłoś się, jakiś psychol gada że pozabija cywilów, sprawdzicie
gdyby akurat ci dwaj gliniarze nie byli na miejscu, to koleś miałby około godzinę czasu na zabijanie.