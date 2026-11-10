Hydraulik napisze że absolutnie nie wolno samemu naprawiać kranów, elektryk że absolutnie nie wolno wymieniać baterii ani montować lamp, lekarz że absolutnie nie wolno robić tego co oni robią.

Działają w swoim interesie, więc trzeba ich zignorować i iść dalej.

I zdecydowanie więcej ich przeszkolić żeby praca powyżej 160h się nie zdarzała bo po prostu będzie dość lekarzy.