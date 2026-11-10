Sprzeciw lekarzy - stanowisko NIL
Na rozszerzenie kompetencji doświadczonych i wykształconych pielęgniarek, aby te mogły wystawiać krótkoterminowe zwolnienia lekarskie, kierować na badania obrazowe, endoskopowe czy ordynowanie niektórych lekówEndrula83
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Komentarze (34)
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A szczególnie w dobie AI, gdzie AI jest o niebo lepsze od przeciętnego lekarzyny, powinno się luzować zawód lekarza.
@fiaslnfilrangve: masz w ogóle pojęcie o czym mówisz? Gdzie pielęgniarstwo a gdzie medycyna.
Działają w swoim interesie, więc trzeba ich zignorować i iść dalej.
I zdecydowanie więcej ich przeszkolić żeby praca powyżej 160h się nie zdarzała bo po prostu będzie dość lekarzy.
@neo78: Nie można, bo zakaz. W Rosji np. można.
@jednorazowka: Nie kłam
Fajnie, fajnie - nikt nie pytał ¯\(ツ)/¯
Tym bardziej, że lekarze wychodzą w tej swojej opinii poza swoje kompetencje (o ironio! xD) do wykonywania zawodu lekarza, bo analizują ważność i działanie przepisów prawnych i ustawowych.
Proszę wybaczyć, kompetencje do tego mają prawnicy, a nie lekarze ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜
To nieistniejący problem, jest ich coraz mniej iw takim wieku trudno oczekiwsć, abybjtoś poszedł na studia zełaszcza jeśli nigdy nie studiował. A jeśli jakiejś jakimś cudem się uda to tylko by pozytywnie świadczylo o jej wiedzy i inteligencji.
@GeraltRedhammer: no chociażby wszystkie techniki pielęgnacyjne, na pielęgniarstwie mnóstwo czasu sie na to poświęca praktycznie a lekarze w ogole tego nie dotykają + co masz na mysli mówiąc ze lekarz cos musi umieć? To ze cos jest w programie kompetencyjnym kształcenia wynikajacym z ustawy czy po prostu życzeniowe myslenie