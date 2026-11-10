Wariackie wyprzedzanie kierowcy BMW zakończone kolizją
Wariackie wyprzedzanie kierowcy BMW zakończone kolizją. Znacznie przekroczył prędkość, wyprzedzał na czołówkę i wpadł w poślizg podczas hamowania. Jak można tak nieodpowiedzialnie zachować się na drodze? 9.11.2026 Nowy Kraszewstopchamteam
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Komentarze (36)
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@MakeLifeGreatAgain: Akurat prawdopodobieństwo że trafi na suszarkę wyprzedzając na zakręcie jest niewielkie. Chłopaki suszą tam gdzie jest ograniczenie do 50, długa prosta i kompletne zero niebezpieczeństw.
@bobolak: Czy aby przypadkiem E46 już nie miało obowiązkowo ABSu? ( ͡° ͜ʖ ͡°)