Policja wysyłała patrole do Konfitury. Nagrywał wykroczenia kierowców
Po czterech zgłoszeniach dotyczących nagrywania wykroczeń kierowców przy szkole w Falenicy policja za każdym razem wysyłała patrol. Redakcja brd24.pl pyta o podstawę interwencji; trwa wyjaśnianie możliwego bezpodstawnego wezwania służb.LudzieToDebile
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Komentarze (143)
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@franciszekkimono: właśnie sam się zaorałeś "typowy wykopku". Bo zgodnie z przepisami nie można "normalnie" parkować na chodniku. Parkować na chodniku można tylko spełniając określone warunki https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-o-ruchu-drogowym-16798732/art-47
Jak nie zadbamy wspólnie o rzeczy (trawniki, chodniki itd.) wokół nas, to ciągle będziemy mieszkać w jakimś syfie, a ja nie chcę. Chcę trawników, czystych i bezpiecznych chodników, a nie chamów w samochodzikach parkujących gdzie chcą.
@kubako: wiesz jakie było zgłoszenie? skoro pojechali, to były do tego podstawy, a to, że później strażnik teksasu płacze, to już inna historia
@bama-kala: ??? jaka glupota ;-)
@bossssob: xddddd
Kłamiesz.