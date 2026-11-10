Powinni mu wręczyć medal za postawę prospołeczną i ratowanie wspólnego mienia, które było albo jest niszczone przez jakiś Pazurów czy innych suviarzy, a nie nękać patrolami.



Jak nie zadbamy wspólnie o rzeczy (trawniki, chodniki itd.) wokół nas, to ciągle będziemy mieszkać w jakimś syfie, a ja nie chcę. Chcę trawników, czystych i bezpiecznych chodników, a nie chamów w samochodzikach parkujących gdzie chcą.