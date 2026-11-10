Ten kto nie jest już młody, to pamięta bańkę 2007-2008 roku i jej tąpnięcie w 2010. Developeruchy nie zeszły z ceny ani złotówki. Do swoich pustostanów wieszali w okna firanki, żeby nie było widać, że są latami niesprzedane. Dopiero jak ich ceny dogoniła inflacja, to wszystko ruszyło dalej. Nawet zaczęli podwyższać ceny niesprzedanych latami mieszkań, żeby pobudzić niezdecydowanych. Teraz też tak będzie. Nie liczcie na spadki.