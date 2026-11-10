Czarne chmury nad deweloperami. Co z klientami i ich pieniędzmi?
Na rynku nieruchomości pojawiają się sygnały ostrzegawcze u deweloperów niepokojąco rosną "zapasy" niesprzedanych lokaliPIAN--A_A--KTYWNA
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Na rynku nieruchomości pojawiają się sygnały ostrzegawcze u deweloperów niepokojąco rosną "zapasy" niesprzedanych lokaliPIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (60)
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Niezupełnie, skoro podatek nie zadziała, tj. nie obniży cen
A nie chodzi o zrobienie podatku, który przerzucisz na innych, a taki, który jest nie do przerzucenia. W Singapurze płacą z 40 procent od 2 mieszkania. Co prawda jednorazowo, ale można tak zrobić od każdego. Efekt? Spadek cen.
@CybernetycznyMozgKorwina:
kupiłem na tej j-----j górce w 2008 i drugi raz nie popełnię tego błędu. Ledwo hipotekę na to spłaciłem i po podsumowaniu wszystkich comiesięcznych przelewów wyszło na zero, bo na szczęście moje mieszkanie już kosztuje dwa razy więcej niż wtedy (a nawet 3 razy jak mnie zapewniał pośrednik).
@QuickCharger: przeciez to nieprawda. Ceny po 2008 roku spadały, w niektórych miastach do 2013, jeszcze w innych nawet do 2015. Potem dopiero bylo eldorado
@CybernetycznyMozgKorwina: no w zasadzie tak, może jeszcze z wyjątkiem prawników i właścicieli średnio-dużych firm +
W gospodarce ma być płynny obieg mocy wytwórczej, a nie pompowanie tępych wielorybów.
to nie bajkowy kapitalizm dla kucow w ktorym jak zle zarzadzasz to przychodzi konkurencja i cie zmiata z planszy ( ͡º ͜ʖ͡º)