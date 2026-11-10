Najbogatszy lekarz w Polsce został skazany na 10 lat
Sąd Najwyższy zakończył sprawę karną dotyczącą afery Polskiego Centrum Zdrowia (PCZ), w której 600 osób i firm straciło..PIAN--A_A--KTYWNA
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Sąd Najwyższy zakończył sprawę karną dotyczącą afery Polskiego Centrum Zdrowia (PCZ), w której 600 osób i firm straciło..PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (36)
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2. Bądź winien ludziom 80 milionów
3. Zamiast oddać 1 / 10 swojego majątku i mieć spokój uciekaj do Kenii i żyj w stresie
Nawet jeśli nie miał już miliarda to według prasy państwo zabezpieczyło 54 milionów w samych nieruchomościach i innym majątku. Po czym obniżyli wierzenia do 10 milionów więc starczyłoby pięć razy na spłatę. Ciekawe gdzie się podzieją teraz te miliony skoro wymiar sprawiedliwości uznał, że nie
Pamiętam jak jeden z Januszu biznesu nasłał Rutkowskiego na kierowców zamiast wypłacić im zaległe wynagrodzenie.
Tutaj też widać, że Janusz prędzej będzie żył na jakimś zadupiu świata, niż odda chociaż grosz bez walki.
Sprawa z 2015 i finałowy wyrok w 2026? To są jakieś jaja
Ważne, że kasta ma gdzie pracować
"Ubiegłoroczne orzeczenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i obecne Sądu Najwyższego sprawiają, że majątek wyprowadzony z grupy PCZ i zajęty przez prokuraturę jednak nie trafi do pokrzywdzonych" – pisze dziennik.
Polskie sady takie dobre dla zbojow !!
#pdk "Fikcyjne etaty lekarzy"