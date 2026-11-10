Wyrok dość wysoki jak na polskie standardy ( chociaż Plichta dostał 15) pytanie, czy kiedykolwiek zostanie wykonany? Z drugiej strony to zejście z 80 mln na 10 mln nie oznacza anulowania długu, to że pożyczający nie został oszukany nie oznacza, że nie trzeba zwracać pożyczki, ale dla części z nich roszczenia mogły się przedawnić, bo jak liczyli na wyrok karny i nie złożyli spraw cywilnych to objęło ich sześć lat przedawnienia.