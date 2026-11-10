To jest ZDRADA wobec ciężko pracujących Polaków...



Całą mundurówkę i budżetówkę utrzymają Polacy - bez nich nie dostaliby pensji, bo te są z opłacanych przez nich podatków...

A mundurówka po 40 latach idzie na emeryturę I JESZCZE DOSTAJĄ ODPRWĘ - pytam się za co?!?!

Później żyją dalej na KOSZT ciężko pracujących Polaków...



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