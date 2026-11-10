Wszystkie zwierzęta są sobie równe, ale niektóre są równiejsze od innych
Do Senatu trafi nowelizacja ustawy o Żandarmerii Wojskowej rozszerzającą jej kompetencje. Będą też mogli m.in korzystać z dostępu do lekarza bez kolejek.PIAN--A_A--KTYWNA
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Komentarze (14)
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Ale jak trzeba zrobić rosół, to nikt nie idzie po burka, dopóki są kury.
Już wkrótce żandarmi będą potrzebni. Nauczyciele już teraz są zbędni.
Całą mundurówkę i budżetówkę utrzymają Polacy - bez nich nie dostaliby pensji, bo te są z opłacanych przez nich podatków...
A mundurówka po 40 latach idzie na emeryturę I JESZCZE DOSTAJĄ ODPRWĘ - pytam się za co?!?!
Później żyją dalej na KOSZT ciężko pracujących Polaków...
A
1) Osoby, które kończą na narzekaniu i ciągną to do śmierci, dalej potulnie chodząc do swoich kołchozów, płacąc grzecznie wszystkie podatki, modląc się żeby nie zachorowali faktycznie poważnie i może, mimo wszystko "jakoś się uda". W międzyczasie dalej komentują na wykopie zarabiają jakieś grosze
Fajna równość, taka nierówna
Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.
Oczywiscie zakladamy, ze chcemy aby taki funkcjonariusz byl wysportowany, elokwentny, inteligentny na tyle aby znac sie na przepisach itp itd.
Jakies pomysly?
Mi musieliby zaplacic chyba z 10k netto, abym w ogole zaczal myslec o takiej pracy :p
@Kot_nie_pies: Nie za dużo wymagasz? Cieszmy się, że potrafią podcierać się na bilet.