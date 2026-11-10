Niemcy: Promocja na kebab za 1 euro wywołała chaos, policja i śmigłowiec w akcji
Zgromadzeni mieli być napastliwi również w stosunku do funkcjonariuszy, w których kierunku poleciały butelki, kamienie czy materiały pirotechniczne. W policjantów rzucono także hulajnogą elektryczną i krzesłem. Uszkodzony został radiowóz. Sytuację z powietrza monitorował policyjny śmigłowiec.ocynkowanyodpornynahejt
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Komentarze (16)
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A tak serio, wszyscy jesteśmy ludźmi. Psychologia jest jedna i ona to dobrze tłumaczy. Czy to Niemiec, Amerykanin czy Polak.