Ukraina ogłosiła budowę Sił Kosmicznych. Zniszczą obiekty na orbicie
Ukraina tworzy Siły Kosmiczne, by niszczyć wrogie instalacje orbitalne i skuteczniej neutralizować rakiety balistyczne. Zapewnić sobie również niezależną komunikację od partnerów.DziendobryMireczku
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Komentarze (109)
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@Niesondzem: Nie brał również pod uwagę straty tych wszystkich rafinerii. Ogólnie jestem za, zdeorbitować wszystko co kacapskie
Polska się pewnie do tego dołoży, znając życie
- Yuzhmash (Dniepro) zbudowało rakietę Zenit. Elon Musk chciał kupić jedną w 2002, nie sprzedali, więc postanowił założyc SpaceX.
- KB Yuzhnoye - zbudowali wiele rakiet ICBM
- Rakieta Antares amerykańskiego Northrop-Grumman była w sporej częscie zaprojektowana na Ukrainie
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