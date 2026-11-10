Większość mirków kręci bekę, a ja spróbuję skomentować na poważnie. Ukraina nie musi startować od zera. Oni mają bogate doświadczenia w branży. Jeszcze za czasów jak była republiką sowiecką, była potentatem w przemyśle kosmicznym. Kilka przykładów:



- Yuzhmash (Dniepro) zbudowało rakietę Zenit. Elon Musk chciał kupić jedną w 2002, nie sprzedali, więc postanowił założyc SpaceX.

- KB Yuzhnoye - zbudowali wiele rakiet ICBM

- Rakieta Antares amerykańskiego Northrop-Grumman była w sporej częscie zaprojektowana na Ukrainie

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