Tarnowskie Góry. Wynagrodzenia pochłaniają około 93 proc. budżetu szpitala.
Zarządzamy 7 proc. budżetu mówił prezes.j__b
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Zarządzamy 7 proc. budżetu mówił prezes.j__b
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Komentarze (34)
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Ja tylko przypomnę, że to dokładnie ten sam związek który apeluje o zawieszenie limitów płacowych godzinowych dla lekarzy.
Czyli akurat najbardziej zadłużone szpitale w Polsce, których zadłużenie bierze się głównie z pensji lekarzy, broni ich wysokich pensji.
A
@Koner1391:
bez problemu znajdziesz tez inne branze, gdzie praktycznie caly dochod firmy idzie na wyplaty pracownikow.
Problem w tym, ze kwota wyplaty wynagrodzenia - to tez jest zarzadzalna przez pracodawce. Kwota ta nie bierze sie z d--y, tylko z umow, ktore podpisuje dyrektor...
@kasper-jack: Zbiórka z WOŚP wystarczyłaby na podtrzymanie działania służby zdrowia może przez 8h. A gdzie pozostałe 364 dni?