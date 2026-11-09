Generalnie pracownik jest elementem firmy. Firma jako całość cechuje się określonym poziomem bogactwa. We wszystkich elementach firmy widać mniej więcej ten sam poziom bogactwa. Czyli jak masz prywatną firmę, która dobrze się kręci, to standard biura, samochodów służbowych, wypłat pracowników itd. mieści się w w miarę rozsądnych widełkach. No a teraz przychodzimy do szpitala lub przychodni i mamy widok - bardzo skromny, często zaniedbany budynek, pod nim na parkingu samochody o wartości Pokaż całość