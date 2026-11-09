Co dziesiąty lekarz to milioner - potwierdził to wiceminister zdrowia
Jeszcze niedawno mówiło się, że lekarzy zarabiających ponad milion złotych rocznie jest co najwyżej kilkuset. Podczas posiedzenia w Senacie wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski przyznał jednak, że skala zjawiska przerosła wstępne szacunki i idzie w tysiące.wykopowicz19870808
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Komentarze (69)
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Czy to od razu świadczy, że mają zarabiać 20 razy więcej niż ratowany policjant? To sa dwie osobne dyskusje
Tak tak, endokrynolog czy inny rodzinny na pewno robią coś innego niż drzewko ifów i absolutnie nie korzystają z chatgpt
wiem że lubisz jak boty polityczne, lobby xyz i inne twory srają ci do ust, ja osobiście nie lubię i uważam że jak najbardziej ma to znamiona szkodliwego działania poprzez manipulacje nastrojami społecznymi, taki mały psyops - i uważam że abw powinno się tym zajmować
https://rejestrumow.gov.pl/umowa/b3b7fba8-8fcb-44ef-8d18-6bf353ccf878
https://rejestrumow.gov.pl/umowa/975ca0c2-d92f-46f4-8b1f-fdfa8a6473ca
https://rejestrumow.gov.pl/umowa/c10f1f5d-de76-4d30-a0e7-a81f3e0d136d
https://rejestrumow.gov.pl/umowa/d2945d89-da2b-477b-acdd-8ca3d89916fb
Zakładam że znacznie mniej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Makarow: różnica jest taka, że nie ma limitów przyjęć na te kierunki, muszą konkurować na rynku. Wystarczy ta jedna, jedyna rzecz i już nie będzie "albo dacie podwyżkę, albo odejdę i nie będziecie mieli kogo dać na moje miejsce"...