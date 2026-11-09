Chcę przypomnieć młodszej części wykopu, że kiedyś tak nie było. Lekarze zarabiali więcej, niż przeciętny Kowalski, ale nie było takich dysproporcji. To czasy COVID ich tak rozbestwiły. Porozumienia typu "zielonogórskie" i tego typu akcje stworzyły w nich poczucie bezkarności, nadludzi i wyjątkowości. To jest zmowa cenowa tych ludzi. Przez blokowanie specjalizacji i przyjęć na studia (limity) kasta trzyma za mordę społeczeństwo i prowadzi zmowę cenową i terroryzuje rządzących "jak nie, to odejdziemy, Pokaż całość