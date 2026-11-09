Sam zamysł był dobry. Wykonanie fatalne, gdyż często ignoruje się już istniejące i wydane warunki zabudowy oraz infrastrukturę. Często są wydzielone działki, które znajdują się przy drodze gminnej i są już zabudowywane z kształtującą się linią zabudowy, ale w planach jest to strefa otwarta, ponieważ trzeba było spełnić wskaźniki. I tak odchodząc od zdrowego rozsądku i słusznej sprawy tworzy się bubel prawny. Jeśli ktoś wypowiada się pozytywnie o planach ogólnych, to niech Pokaż całość