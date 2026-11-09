Ciche wywłaszczenie Polaków z gruntów. Przez Plany Ogólne stracimy miliardy
Wchodzące Plany Ogólne mogą odebrać setkom tysięcy działek potencjał budowlany, obniżając ich wartość o nawet 8090% bez prawa do odszkodowania. W gminach trwają konsultacje to ostatni moment na złożenie wniosku i obronę wartości swojej ziemi.joanna-wernio
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Komentarze (109)
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Genialne. Ktoś 15 lat temu kupił działkę pod dom, przy istniejącej drodze, z mediami w pobliżu, przez lata płacił podatki, a teraz może sobie tę działkę wsadzić w dupę, bo ty postanowiłeś ratować budżet gminy przed wyimaginowanym deweloperem.
I nadal nie potrafisz odróżnić człowieka chcącego postawić jeden dom dla
Dzisiaj wreszcie jest opcja, by skończyć z tym raz na zawsze. Idealnie jakby się jeszcze udało wprowadzić prawo tzw. ciągłości zabudowy, aby wreszcie wyeliminować sranie domami po polach w gminach, które nawet rozsądnego planu zagospodarowania nie potrafią stworzyć.
W normalnym kraju działki nie stoją puste jako
Deweloperzy to mają jednak silne lobby.
buduje z 400m od ciaglosci zabudowan i musialem na wlasna reke robic droge, wode, prad i neta za 200k+ lacznie, gmina bardzo chetnie za to chciala sobie przejac prawa za % wartosci xD
A nie pomyślałeś żeby dać w łapę / sprzedać kawałek działki burmistrzowi w zamian za uwzględnienie jej w po ?
PA-TO-LO-GIA