Jest kolejna ofiara, to Tomasz Sakiewicz
TV Republika znów szokuje. Dziennikarka tej stacji oświadczyła na antenie, że "jedną z ofiar tej strasznej tragedii niewątpliwie jest prezes naszej stacji".kasyx
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TV Republika znów szokuje. Dziennikarka tej stacji oświadczyła na antenie, że "jedną z ofiar tej strasznej tragedii niewątpliwie jest prezes naszej stacji".kasyx
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Komentarze (18)
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Wie Pan, że nie ma w słowniku ludzi kulturalnych słów, które mogłyby dostatecznie obelżywie określić pańskie postępowanie.
Kojarzycie Josepha Goebbelsa i jego antysemickie produkcje filmowe? Srakiewicz właśnie zjechał na gołym zadzie poniżej tego poziomu (zostawiając za sobą brązowy ślad). Nie opluwał jakichś tam wymyślonych wrogów narodu
Panie świeć nad jego tuszą [*]
W szczujni Sakiewicza nie ma ani jednego/jednej dziennikarza/dziennikarki, coś nieprawdopodobnego.