Patrzcie mirki, jaka ciekawa sytuacja. Ulubiony komentator prawicowej, otwartogłowej części Internetu najpierw wrzuca zdjęcie, w którym dwuznacznie sugeruje niepotwierdzone informacje podburzając opinię publiczną, a następnie zmienia zdjęcie i usuwa poprzednie- kto miał zobaczyć, ten zobaczy.
Czy Krzysztof "Ator" Woźniak celowo wprowadza ludzi w błąd, manipulując postami?
Patrzcie mirki, jaka ciekawa sytuacja. Ulubiony komentator prawicowej, otwartogłowej części Internetu najpierw wrzuca zdjęcie, w którym dwuznacznie sugeruje niepotwierdzone informacje podburzając opinię publiczną, a następnie zmienia zdjęcie i usuwa poprzednie- kto miał zobaczyć, ten zobaczy. &nMocarnyKabaczek
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Komentarze (52)
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Może i debil - może nie. Ale jego widzowie, na pewno ;D