Telewizja Republika robi z siebie ofiarę zamachu w Krakowie
"Jedną z ofiar tej strasznej tragedii [tj. morderstwa w Krakowie] niewątpliwie jest bez wątpienia prezes naszej stacji". - red. Monika Borkowska, TV Republika, 09.11.2026 r.denazyfikacja
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Komentarze (32)
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prezes Ochódzki Ryszard, naszego klubu „Tęcza”.
Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki.
To nie ludzie – to wilki!
Łubudubu niech nam żyje prezes naszego klubu! Niech żyje nam,...!a kto ssałkiewicz!
mam nadzieję, że skoro jest ofiarą to złożą republikę do trumny jak na ofiarę przystało
Perfidna wlizudupa i tyle
ktoś ich spradza , gdzie trafiają pieniadze?