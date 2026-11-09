Podważanie wiarygodności, czy skuteczności struktur państwowych jest jednym z głównych zadań w agendzie rosyjskich służb dezinformacyjnych wymierzonych w państwa środkowej i wschodniej Europy, głównie w Polskę.



Innym celem jest wywołanie wśród obywateli histerii w narracji, że tak źle jak teraz, nie było jeszcze nigdy. Ludzie mają myśleć, że wszystko się wali, a państwo jest ruiną.



Trzecią, nie mniej ważną misją jest zastępowanie dialogu między zwolennikami partii politycznych podsycaniem konfliktu na bazie nienawiści, Pokaż całość