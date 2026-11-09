Relacjonował z Krakowa. Medioznawcy: "To działanie szkodliwe dla państwa"
Szef Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz relacjonował na żywo z krakowskiego Rynku, że policja nie reaguje na atak. Na nagraniu tuż za nim widać funkcjonariusza. Medioznawcy pytani przez WP nie przebierają w słowach: to polityczne wykorzystanie tragedii i działanie szkodliwe dla państwa.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (35)
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@ShelbyCompany: No nie. Pewna strona szczególnie ich przyciąga. Nie tylko u nas. Znajdź mi nie umoczonego pisowca. MAGA to samo, tezy że Fidesz był w polityce tylko po to żeby kraść że szkoda dla Węgier też chyba już nikt nie kontrastuje. Konfa taka mała partia, która nigdy nie radziła więc niby powinno udawać grzecznych, a w ławach poselskich już mają Berkowicza i Wiplera co do
Innym celem jest wywołanie wśród obywateli histerii w narracji, że tak źle jak teraz, nie było jeszcze nigdy. Ludzie mają myśleć, że wszystko się wali, a państwo jest ruiną.
Trzecią, nie mniej ważną misją jest zastępowanie dialogu między zwolennikami partii politycznych podsycaniem konfliktu na bazie nienawiści,
@dict: Więc o proponujesz by zrobić z Kierwińskim? Jego działanie będzie miało bezpośredni wpływ na turystykę, pozostanie i napływ inwestorów zagranicznych, rankingi agencji finansowych czy utrata wizerunku Polski jako bezpiecznego kraju...?
@TxxT: Był na swojej demonstracji blisko. Tam gdzie służby prewencyjne musiały być i zabezpieczać żeby tacy jak on nie dostali prawdą w twarz jak to prawie zrobili ludzie na rynku. Teraz odpowiedz sobie na pytanie skąd wciśnięcie narracji o oddelegowaniu sił do Warszawy.