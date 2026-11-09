Milon złotych rocznie za 1 więźnia - tyle kosztuje utrzymanie w ośrodku dla best
Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (KOZZD) kosztuje podatników 110 milionów złotych. na ok 100 wieżniów!!! Tymczasem Średni koszt utrzymania jednego osadzonego w 2025 r. wyniósł 83tys ok 7 tys miesiecznie, wszyscy więźniowej kosztują podatników prawie 6miliardów.krse
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Komentarze (62)
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@krse: Czyli co, mając firmę która "kopie rowy" mam konkurować na wolnym rynku z niewolnikami którzy pracują za darmo i są utrzymywani przez podatników? No genialny pomysł.
Już nie wspominając że zabezpieczenie takich "pracowników" będzie kosztowało 10x tyle co ich praca.
@jessroncen: Swoje odsiedział, a jak go nie chcesz wypuścić to musisz mu teraz zapewnić warunki żeby chciał tam zostać.
A tak poważnie w latach jeszcze 80 z Trynkiewiczem powinni się rozprawić
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@WIbracyjny: Dałoby się np galery - ale wtedy Amnesty International będzie drzeć ryja
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