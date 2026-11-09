Średnio każdy pracujący polak płaci ok 600zł rocznie na więźniów i kilkadziesiąt zł na sam gostyń... gdzie tu sens gdzie logike? tyle darmowej siły roboczej marnuje się - mogliby sprzątać lasy, kopać rowy, robić schrony i zabezpieczenia terenu przed ruskimi, a najlepszych moznaby wysłać na wojnę, niech się wyżyją... a potem na organy... co by sie społeczństwu przysłużyli... dlaczego lepiej zapewniać im wygodne drogei życie do końca życia? bo 1 na 10000 Pokaż całość