Ale o co to poruszenie? Myślicie, że gwiazdy będą za pół darmo pracować? Apartament na Złotej 44 to z nieba spada? Albo willa na Wilanowie? A kto tak dobrze, jak kurdej-szatan albo wysocka-schnepf poinformuje was jak dobrze rządzi PO i jakie odnosi sukcesy?