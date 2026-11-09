TVP dostała kolejną dotację od rządu, jest to 200mln złotych
Łączna suma dotacji przyznanych przez resort kultury TVP we wrześniu i październiku osiągnęła 740 mln zł. Od początku roku pula wsparcia dla Telewizji Polskiej przekroczyła 1.89mld złotych.K1DoN
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Komentarze (57)
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Tymczasem PO: 3,5 MLD już wcześniej dało, a teraz 1,89 MLD xD.
Niech to zlikwidują w końcu razem z Polskim radiem albo sprywatyzuja i zakodują sygnał, a odkodowanie sygnału dla tych co kupią subskrypcje/abonament
@PanZuo: właśnie PSL zaproponował (a wszystkie partie poparły) przywileje dla wojskowych i ich rodzin. Będziesz chory zdychał z głodu a państwo i jego zbrojne ramie się wyżywi a ty tutaj narzekasz na jakieś marne 3 miliardy na telewizję ;)
@Szkieletor997: No właśnie to są święte słowa. Ja nie rozumiem dlaczego Polacy to taka sowiecka hołota że wiecznie przypier*ją się do prywatnych firm których nie lubią a które nic ich nie kosztują za to zniosą każdy poziom kłamstwa, obłudy, głupoty, marnotrawstwa i bezczelnego je*nia podatnika przez państwo.