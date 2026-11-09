kiedy gościu robiący filmy o jabolach i innych trunkach nagle robi filmik o pierwszej pomocy ( ͡° ͜ʖ ͡°) prawda taka że pierwszą pomoc wałkują od dziecka co roku, ale nigdy nie jest człowiek gotowy na takie sytuacje i zawsze łatwo się to przedstawia w komfortowych warunkach. Jednak w realnej sytuacji wiele osób ma zawsze w głowie że może ten obok ma większą wiedze a ja tylko zaszkodzę, Pokaż całość