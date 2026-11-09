JAK ZAŁOŻYĆ STAZĘ I URATOWAĆ SIEBIE I INNYCH - materiał youtubera ALKOPOLO
Praktyczna wiedza w pigułce - jak obsłużyć stazę i kilka innych PRZYDATNYCH wskazówek dla zwykłego człowieka, które mogą uratować życie nasze lub cudze, w trakcie oczekiwania na pomoc.niesepomoc
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Komentarze (43)
najlepsze
Film spoko, im wiecej takich tym lepiej mimo innego profilu kanału
Co do stazy za 5 dych, to się odniósł:
https://www.youtube.com/watch?v=7D05V2msS-4
Majac plecak, często nosi się jakiś niezbędnik. Łyżka, widelec, zamiast patyka - na tym możesz napisać godzinę, a karabińczykiem zablokować.
PS. Oprócz PS
Już ci podsyłam bo ogólnie ten materiał z yt to trochę lipa dla mnie, a trochę się interesuje tacticalmed/ifak, według mnie najlepszy poradnik packing wound to jest coś takiego
https://www.reddit.com/r/TacticalMedicine/comments/18cr8a0/how_painful_is_wound_packing/ to boli jak s-------n no ale lepiej przeżyć :). ale żaden poradnik teoretyczny nic nie da, po prostu nawet na najtańszym fantomie to trzeba przetestować. chodzi o układanie rąk, wciskanie odpowiednio gazika