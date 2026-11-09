W Polsce o 43 proc. mniej zabitych na drogach niż w 2019 r. Największy spadek UE
Na polskich drogach zginęło w 2025 roku 1.660 osób, o 236 mniej niż rok wcześniej. Komisja Europejska zalicza Polskę do krajów o najwyższej poprawie bezpieczeństwa na drogach.francuskie
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Komentarze (101)
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Bardziej upatrywałbym w tym wzrost świadomości kierowców i wymiana aut na nowsze bezpieczniejsze
@winsxspl: pewnie dlatego że wtedy był covid i ruch drogowy spadł o 40%, ludzie pracowali z domu, dzieci nie chodziły do szkoły. Pytanie dlaczego po covidzie nie powróciło do stanu sprzed 2021. A dodam, że zalało nas kilka mln uchodzców z Ukrainy ;)
- stać nas na lepsze samochody i nie jeździmy już niebezpiecznym autami z lat 90tych i dwutysięcznych
-jest nas coraz mniej, a ludzie z pierwszego wyżu demograficzne go lat 50tych jeżdżą już tylko wokół komina
-mamy więcej bezpiecznych dróg szybkiego ruchu
-mandaty są wysokie, przez co ludzie jeżdżą wolniej
-w wielu miejscach drogi są zwężane. na wjazdach do miejscowości są szukany, przed którymi trzeba zwolnić
@daniel-c: ja bym powiedział, że tych zakał jest więcej niż było wcześniej xD ale mają za to lepsze auta i lepsze drogi więc im się to "upieka".
z-----------e mercem czy innym bmw to nie ekstremalna jazda tico czy innym cinkocienko, w którym hamulec to co
Najgorszy odcinek jak dla mnie.
,,Kontrole trzeźwości: blisko 18 milionów badań(2025)"
,,Do połowy kwietnia 2026 roku przeprowadzono już ponad 17,9 miliona kontroli"
Liczba zatrzymanych pijanych kierowców też się zwiększyła więc nic dziwnego że im więcej zatrzymanych pijanych kierowców tym mniej wypadków. Do tego coraz większy udział współczesnych aut z systemami bezpieczeństwa wypierającymi gruzy.
To przede wszystkim lepsza infrastruktura.
Tak czy owak brawo my! Fajnie ujrzeć czasami dobre wieści.
Z jednej strony mamy obiektywne dane pokazujące jak kiedyś było źle i jak jest coraz lepiej.
I ludzie którzy mają tą zdolność do obiektywnej oceny faktów, oraz prawo jazdy od dłuższego czasu widzą ten proces.
To nie tylko lepsze drogi, lepsze samochody, lepsze ratownictwo itp.
Wiem, że to nie wyznacznik, ale jak się poczyta komentarze pod filmami z jakimiś z-------------i czy innymi patusami to jednak ma się inne wnioski.
@Krupier: a czytałeś jakieś komentarze pod filmami w internecie w latach 90? ;)
Teraz ten margines sobie można poczytać, wtedy społeczeństwo wiedziało i akceptowało że kierowcy chleją (zwłaszcza zawodowi), że jak ktoś ma zachodni samochód to nie po to żeby się wlec przez miasto z dwucyfrową