Ja tu widzę kilka powodów takie sytuacji

- stać nas na lepsze samochody i nie jeździmy już niebezpiecznym autami z lat 90tych i dwutysięcznych

-jest nas coraz mniej, a ludzie z pierwszego wyżu demograficzne go lat 50tych jeżdżą już tylko wokół komina

-mamy więcej bezpiecznych dróg szybkiego ruchu

-mandaty są wysokie, przez co ludzie jeżdżą wolniej

-w wielu miejscach drogi są zwężane. na wjazdach do miejscowości są szukany, przed którymi trzeba zwolnić Pokaż całość