RTV EURO AGD (@EuroPromocje) wycofuje reklamy z RepublikaTV
RTV EURO AGD nie utożsamia się z poglądami ani treściami redakcyjnymi prezentowanymi przez poszczególnych nadawców. Naszkrakowiak
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RTV EURO AGD nie utożsamia się z poglądami ani treściami redakcyjnymi prezentowanymi przez poszczególnych nadawców. Naszkrakowiak
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Komentarze (82)
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„Na wolnym rynku nie może być tolerancji dla niszczenia wolności słowa” - interesujące, zważając, że prywatna firma wolnorynkowo podjęła decyzję o wyłączeniu reklam i to tyle.
Sieć sklepów w związku z tym ogłosiła, że projektowane zyski w okolicznych sklepach będą wyższe z uwagi na zredukowanie kradzieży
To chyba taki straszak żeby inni się nie wycofali.
Do tego w trakcie samych transmisji ciagle żebrzą o hajs, jakies kody QR, ogólnie nawet patostreamy mają wiecej rigczu niz te ułomy
Niestety, wszystko na to wskazuje, że mają racje.