Jak ktos mial nieprzyjemność oglądać to gowno np u swoich rodziców to poziom ich reklam jest naprawdę zbliżony do mango telezakupy. Widac, ze targetem sa skonczone retardy kupujace jakies chinskie smieci z 90% marży.



Do tego w trakcie samych transmisji ciagle żebrzą o hajs, jakies kody QR, ogólnie nawet patostreamy mają wiecej rigczu niz te ułomy