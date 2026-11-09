Koniec "Netflixa" na dyżurze. Szpitale zaostrzają reguły, personel pyta: jak to?
"Szpitale świadome cyberzagrożeń, zaostrzają zasady bezpieczeństwa. Odbywa się to ku niezadowoleniu i przy oporze personelu. "Jak to? Nie mogę obejrzeć Netflixa na dyżurze?" - to jedna z przykładowych reakcji. - Każda procedura w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest "zamachem"..."paramedix
- #
- #
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Komentarze (51)
najlepsze
Jak to nie możesz?
Możesz tak jak do tej pory - tylko na swoich prywatnych danych, bez użycia szpitalnej sieci i na swoim prywatnym sprzęcie, bez użycia szpitalnych komputerów i tabletów ¯\(ツ)/¯
Pomijam oczywisty fakt, że w pracy powinno się pracować, a nie filmy oglądać, ale to mi wygląda na jakieś abstrakcyjne - kolejne - odejście od tematu kolosalnych zarobków lekarzy i skierowanie hejtu w drugą stronę, byle by tylko odsunąć syf zarobkowy od siebie.
@Endrula83: No masz dyżur i jak na złość nikt nie chce umierać, wszyscy śpią, nikt nie potrzebuje pomocy to w ramach pracy chodzisz i w pięty ludzi łaskoczesz pytając, czy wszystko ok.
Kiedyś w spokojne dni na dyżurach, ludzie rozwiązywali krzyżówki, teraz sobie filmy oglądają - co mają robić? modlić się? dyżurkę sobie odmalować?
@Endrula83: zdziwiłbyś się ile osób co zarabia 50k+ potrafi pytać o darmowe wifi XD
Kto normalny oglada Netflixa na szpitalnym kompie zeby potem informatyk mógł donieść do dyrektora.
Moja koleżanka pielęgniarka od zawsze oglada na swoim tablecie.
Pomijam ze trzeba by sie zalogować swoim hasłem na obcym kompie nadzorowanym przez pryszczatego stazyste informatyka.
@Adam909: pogarda sluzby medycznej dla innych zawodów jest niesamowita.
PS. Że o deponowaniu telefonów nie wspomnę.
To praca nie pogawędki czy śmiganie po necie.
Na kasie w biedrze jakoś nie ma na to czasu i jakoś nikt nie narzeka ¯\(ツ)/¯
Nie ważne żeby firma zarobiła
Kasują za dużur dajmy na to tysiaka ale wolą się zalogować do zarządzanego
Rozumiem z tego że jej na NetFlixa nie starczało. xD