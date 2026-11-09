Ale to zaraz chcesz mi powiedzieć że lekarze i pielęgniarki to takie biedaki że uderzają w nich obostrzenia w szpitalnych sieciach. Nie mogą sobie kupić tabletu za pińcet złotych i karty sim za piątaka więc ich nie stać na oglądanie netflixa? Czy może chodzi o to, że są upośledzeni umysłowo i nie wiedzą że laptopy / tablety istnieją :D



Kasują za dużur dajmy na to tysiaka ale wolą się zalogować do zarządzanego Pokaż całość