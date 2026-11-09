Mam się oburzać, że kotlet świniaka był z Brandenburgii, w sytuacji, w której ocean chińskiego, plastikowego gówna zalewa każde wolne miejsce w przestrzeni tego kraju i to jeszcze bardzo często z perfidnie wpychanym kitem, że to jest "made in Poland", kiedy polska część "produkcja" kończy się na wyciągnięciu tego ścierwa z pudła w jakimś magazynie szumnie robiącym za siedzibę biznesu? Poważni jesteście? Dla mnie taka Brandenburgia, czy inna Saksonia ma taki sam Pokaż całość