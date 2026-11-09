Produkt Polski wcale nie musi być polski. Kontrole wykryły mięso m.in. z Niemiec
Oficjalne oznaczenie Produkt Polski dla mięsa można stosować tylko wtedy, gdy zwierzę urodziło się, było chowane i zostało ubite w Polsce. IJHARS stwierdziła, że w części skontrolowanych partii mięso przedstawiane jako polskie pochodziło m.in. z Belgii, Niemiec, Hiszpanii i Holandii.Skarbiec_Biz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 6
- Odpowiedz
Komentarze (6)
najlepsze
Ciekawe, że oficjalne oznaczenie Obywatel Polski można stosować, gdy … osoba oznaczona urodziła się i był chowana w Azji czy w Afryce