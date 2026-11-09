Hiena z gazety wyborczej nachodzi 80 letnią babcię zamachowca
Hiena Dziennikarska Roku? Trudno to opisać XDDD Kolejne granice przekroczone, jeszcze pobierają opłatę za przeczytanie wywiadu z starsza kobieta która straciła cała rodzinę dramatElonMuskKochamCie
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Komentarze (24)
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@Milegodniawszystkim: bo już pewnie w jakiś sposób jest przyzwyczajona do śmierci. Sporo członków rodziny i znajomych, ludzi których kiedyś znała poumieralo, więc dla niej to nie jest coś dosyć powszedniego. To dla śmierć jest czymś bardzo obcym bo jesteśmy (przynajmniej ja) w takim wieku że jedna śmierć kogoś znajomego z jaką miałem do czynienia to jak dziaki umierali 20+lat temu. No i 15 lat temu
@Milegodniawszystkim: śmierć a zamordowanie całej rodziny to dwie różne rzeczy
@Hodofca: Cenisz dobre dziennikarstwo? Jak nie cenisz to bądź świadom że to dziennikarstwo jest warte dokładnie tyle ile kosztuje (czyli jakieś 3 i pół grosza dziennie) więc można zapłacić bo to uczciwa cena za to co dostajesz :D
Cieszy że ten komunistyczny ściek obrywa własną, bolszewicką propagandą. Bo ten czerski kołchoz to chyba największy w Polsce rozsadnik tej chorej, bolszewickiej głupoty - że
Wykopki już zapomniały, że to dziennikarz Zakolaka pierwszy się do tej babci dorwał.
@bossssob: To wcale nie jest tak niewiarygodne jak ci się wydaje xD
@bossssob: Dyskusyjna teza, bo konkurencja jest ogromna.
@glupiJakWyborcaKonfederacji: paywalla jeszcze nie ma, amator¯\(ツ)/¯