Dokładnie. Nie ma większych hien dziennikarskich niż gadzinówka z czerskiej. Nachodzą biedną kobietę, powodują u niej psychiczną traumę a cały ten ból i cierpienie starszej osoby tylko po to, żeby zarobić 25 groszy tygodniowo. Skandal i niedowierzanie. Powinno się ten rynsztok znacjonalizować i zlikwidować tak jak TVP. Nawet sakiewicz jaki jest każdy widzi. No ale tak nisko się nie zniżył żeby dla 25 agor czy jak kto woli ćwierci szekla - nachodzić Pokaż całość