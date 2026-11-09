A wiecie, że jeżeli nie będziecie kupować i w końcu skończycie dawać się robić w jajo, to sprzedawcy przestaną tak robić? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Taki spadek sprzedaży zaliczą, że im się odechce, bo w końcu odczują skutki dymania kupującego. A dopóki kupujecie, to robią tak dalej, bo tylko zyskują na tym. Wiedzieliście? Czy Wam narysować? Bo już nie wiem jak to nazwać, tyle lat trąbienia na lewo Pokaż całość