Na przykładzie telewizora TCL C69K 75" -
Screen ze strony: https://monitorpromocji.pl/telewizory/telewizor-tcl-75c69k-75
k$%a nie wiadomo nawet jak to skomentować. Na każdym innym sprzęcie AGD/RTV zobaczycie to samo. Oczywiście ceny uzgodnione pomiędzy różnymi sklepami.
Ustawa wymusiła informowanie o minimalnej cenie z 30 dni, więc podwyżki zaczynają już w 2 miesiące wcześniej.
Ha tfu na marketingowców w polskich sieciach!
Uważajcie tam na siebie.
Komentarze (41)
najlepsze
czy jak macie 3-5x tyle klientów to obniżacie ceny?
Absolutnie nie kupuje się produktu pod wpływem impulsu.
Owszem, można trafić doskonałe okazje, ale trzeba się orientować.
@elo345: ale za to alkoholu!
TV ludzie kupują raz na 5-10 lat to się nie orientują. Przeciętną Grażyna zobaczy w TV reklamę nie dla idiotów i pójdzie kupić bo 50% taniej.
A w styczniu wietrzenie magazynów i taki jest cykl życia produktu w polsce ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mam w planach zakup jakiejś elektroniki a ze mi się jakoś specjalnie nie spieszy to mogę kupić teraz albo za 2 miesiące
Właśnie o to chodziło w Black Friday. Miesiąc do Gwiazdki, to trzeba zejść jak najszybciej z sezonówek i śmieci, żeby się zatowarować na strzał przes Świętami.
Miejsce na półce kosztuje. I nawet nie chodzi o to, żeby